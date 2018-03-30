FB TV'den Aziz Yıldırım'a sansür – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    FB TV'den Aziz Yıldırım'a sansür

    FB TV'den Aziz Yıldırım'a sansür



    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süredir beklettiği adaylık açıklamasını bugün yapıyor... Sarı-lacivertlilerin 20 yıldır başkanlığını yürüten Yıldırım, 3 yıl daha başkanlık için aday olduğunu bugün resmen açıklayacak. Aziz Yıldırım'ın adaylık toplantısı saat 11.00'de başlayacak.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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