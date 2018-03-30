FB TV'den Aziz Yıldırım'a sansür





Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süredir beklettiği adaylık açıklamasını bugün yapıyor... Sarı-lacivertlilerin 20 yıldır başkanlığını yürüten Yıldırım, 3 yıl daha başkanlık için aday olduğunu bugün resmen açıklayacak. Aziz Yıldırım'ın adaylık toplantısı saat 11.00'de başlayacak.



