Potada rakip Khimki – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Potada rakip

    Potada rakip <a href="/index/khimki?id=8fc90cb4-e3ab-4077-bc7f-ba424b4f9fb1" class="" rel="tag">Khimki</a>

    F.Bahçe Doğuş, 29. haftasında Rus ekibine konuk olacak Son 2 maçından zaferle ayrılan sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek amacında

    Doğuş Erkek Basketbol Takımı, 29. hafta müsabakasında bugün deplasmanda 'nın ekibiyle karşılaşacak. 'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.45'te başlayacak ve beIN Sports3'ten yayınlanacak Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 28 maçta aldığı 20 galibiyet ve 8 yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor. ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini 'da 71-67 mağlup etmişti. Kanarya 5-2 önde Öte yandan, tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 5, Khimki'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN