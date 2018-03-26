Ozan hakkında karar verildi – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Ozan hakkında karar verildi

    Ozan hakkında karar verildi

    Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan, uzun bir aranın ardından takımla çıktığı Boluspor maçında büyük hüsran yaşadı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:45
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