Ozan hakkında karar verildi
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan, uzun bir aranın ardından takımla çıktığı Boluspor maçında büyük hüsran yaşadı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:45
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Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza...
Toplam 4
Yorum
transfercan vefa örnegi olur ama seneye atiba ilk 11 de hayatta oynayamaz kaliteli orta saha takviyeleri sart.Sag bek forvet kacinilmaz trezequet gelsin
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Galatasaray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı
Toplam 3
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CELAL NEDEN BUYUKSUNUZ BUGUN TEKRAR ANLADIK
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Toplam 6
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CELAL GS IMIZIN GERCEK FORMASI TBR
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