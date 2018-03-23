"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena'yla ilgili tartışmalara futbolculuk dönemini hatırlatıp yeni bir boyut kazandırdı: Hazır olmayan hiçbir futbolcuyu oynatmam Ben İstanbulspor’dayken kendimi bile yedek bırakmıştım.
SİSTEMİ ONUN ÜZERİNE KURDUK
Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde yakın çevresiyle yaptığı bir sohbette bu konuya değindi. Tecrübeli teknik adama "Fenerbahçe'de Valbuena'ya göre sistem kurulamaz mı?" şeklinde sorular yöneltildi. Kocaman sezonun ilk yarısında Osmanlıspor maçına kadar sistemin tamamen Valbuena'ya göre kurulu olduğunu, ancak gereken verimi alamadıklarını söyledi.
SADECE ONA ÖZGÜ DEĞİL
Valbuena'nın ne zaman oynayacağı yönündeki sorulara ise Kocaman, "Ben hazır olmadığına inandığım oyuncuyu asla ilk 11'de oynatmam. Bu sadece Valbuena'ya özgü bir durum değil. Ben İstanbulspor'da antrenör-futbolculuk yaptım. Kendimi 1 kez bile 11'e yazmadım. Çünkü fiziksel olarak iyi durumda değildim. Oynayabileceğim dakika sahada kalmayı tercih ettim" yanıtını verdi.
VALBUENA OLMAYINCA...
Mathieu Valbuena, bu sezon 26 lig maçının 15'inde 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe bu maçların 5'ini kazanırken, yüzde 33.3'lük galibiyet oranı yakaladı. Valbuena'nın 11 oynamadığı 11 maçta ise 8 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Valbuenasız Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise yüzde 72.7 oldu. Valbuena'nın, ligin kalan bölümünde 11'de şans bulması zor gözüküyor.
GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında 'yıldız düşmanı' gibi garip eleştiriler yapanlar var. Aslında en güzel analizi yapmış. İstanbulspor'da futbolcu-antrenörken yeterli görmediği için kendini yedek bırakan bir kişiden bahsediyoruz. Elbette takım çıkarları için en doğru kararı verirken oyuncunun ismine değil, performansına, potansiyeline bakmak gerektiğini ifade ediyor. Aslında 'Kendimi bile yedek bıraktım' cümlesi Aykut hocanın oyunculardan ne istediğini net bir şekilde gösteriyor. (Sabah)
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:42
-
“Kötü bir dönemden geçiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Kayseri çok zorda Fenerbahçe fark yapabilir, çokmbüyük şans aprananu ve lung un olmaması ve 3. kaleci 20 yaşında biri fb de jansen bile kadroda soldado formda
-
Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
Galatasaray Yarım sezon dahi olsa takımımızda oynarken görmek isterdim. nasip değilmiş
-
Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 5
Yorum
işiniz gücünüz bık bık bık ağlaaa
"Ben kendimi bile yedek bıraktım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.