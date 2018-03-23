Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi! – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!

    Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!

    Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN