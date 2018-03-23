Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 03:15
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“Kötü bir dönemden geçiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Kayseri çok zorda Fenerbahçe fark yapabilir, çokmbüyük şans aprananu ve lung un olmaması ve 3. kaleci 20 yaşında biri fb de jansen bile kadroda soldado formda
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Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı...
Toplam 1
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Galatasaray Yarım sezon dahi olsa takımımızda oynarken görmek isterdim. nasip değilmiş
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Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 5
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işiniz gücünüz bık bık bık ağlaaa
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