F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Fenerbahçe'de yönetici Önder Fırat ile kaleci Volkan Demirel'in Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası tartıştığı, olayın güçlükle yatıştırıldığı öğrenildi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:00
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Çıkıp aslanlar gibi oynayalım
Toplam 1
Yorum
hagi siz ancak kuşlar gibi oynarsınız
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 1
Yorum
fatih tek eksiğimiz goldü derken .. Futbolda geçerli tek şey gol zaten. Çok komik bir açıklama .
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"Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz"
Toplam 6
Yorum
kıray şampiyon olmak istiyorsanız bunu belli ediceksiniz başkanım şampiyonluğa giderken elinizdeki en iyi forveti satmayacaksınız
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