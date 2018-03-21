F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile... – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe şok kavga! ile...

    F.Bahçe şok kavga! <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> ile...

    Fenerbahçe'de yönetici Önder Fırat ile kaleci Volkan Demirel'in Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası tartıştığı, olayın güçlükle yatıştırıldığı öğrenildi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:00
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