Benzema’dan küstah yanıt! – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Benzema’dan küstah yanıt!

    Benzema’dan küstah yanıt!
    , geçtiğimiz gün Fransa'dan 'e yaptığı açıklamalarda kendisine seks kasediyle şantaj yapan Benzema'yla ilgili "Yarın karşılaşsak elini sıkarım. Onunla bir sorunum yok" demişti. Fransız futbolcuya bunun üzerine Benzema'dan küstah bir yanıt geldi. Valbuena söyleşisini hikaye bölümünden paylaşan Benzema "Kendi elini sık" diyerek Fenerbahçeli oyuncuyu tersledi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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