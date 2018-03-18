Soldado ucuz yırttı! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    ucuz yırttı!

    Soldado ucuz yırttı!

    Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado'nun penaltı isyanı sırasında hakem Bülent Yıldırım'a fiziki müdahale yapmasının es geçilmesi tecrübeli oyuncuyu minimum 3 maçlık bir cezadan kurtardı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:28
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