Soldado ucuz yırttı!
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado'nun penaltı isyanı sırasında hakem Bülent Yıldırım'a fiziki müdahale yapmasının es geçilmesi tecrübeli oyuncuyu minimum 3 maçlık bir cezadan kurtardı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:28
-
Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ DÜN AKŞAM OYNANAN MAÇTA BU İKİ TAKIMIN RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLSAYDI O FAUL POZİSYONLARININ HEPSİNE SARI VERİRLERDİ AYIP AYIP !
-
Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ AKŞAM HAKEM MAÇI DEĞİL TARAFLARI YÖNETİ ! RESMEN NE ŞİŞ NE KABAP DEDİ VE KORKUDAN İKİ TAKIMADA KART GÖSTERMEDİ KARŞILIKLI 2 KIRMIZI VARDI
-
Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ HAKEMİN ELİNE DOKUNUYOR ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE CEZASI SARI KART OLMASI GEREKLİYDİ AMA O KARTI GÖSTERECEK YÜREK YOKTU HAKEMDE !
Soldado ucuz yırttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.