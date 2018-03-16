Kaptanlara özel görev – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Kaptanlara özel görev

    Kaptanlara özel görev

    Samandıra'da kaptanlar ve , derbiye yönelik özel görevler yüklenmiş durumda.

    Samandıra'da kaptanlar ve , derbiye yönelik özel görevler yüklenmiş durumda. İki tecrübeli isim, 'de ilk kez Galatasaray derbisi oynayacak takım arkadaşlarına motivasyon konuşmaları yapıyor.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:27
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