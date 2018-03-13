Issız adam: Valbuena – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Issız adam: Valbuena

    Issız adam: Valbuena
    'ın 'da hiç süre vermeyip 90 dakika yanında oturttuğu 'nın ağzını maçtan sonra bıçak açmadı. Kimseyle tek kelime bile konuşmayan Fransız futbolcunun moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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