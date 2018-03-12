Volkan affettirdi
Kocaman, kupa derbisinde gereksiz yere atılan kaptanı affedip Malatya’da görev verdi. O da bu jeste sahada karşılık verdi, 4 kritik kurtarış yaptı
'Açıklanacak bir şey yok
Aykut Kocaman, Volkan'a neden şans verdiğini şu sözlerle açıkladı: "Volkan Demirel için şu anda açıklanacak bir şey yok. Temel amacımız her zaman en doğru, en kaliteli kadronun sahada olması."
Taraftara kıyamadı
MAÇIN ardından Malatyalı bir taraftar Volkan Demirel'den forma almak için sahaya girdi. Polis taraftara müdahale edince, Volkan araya girerek olay çıkmasını engelledi. Formayı kapan taraftar, mutlu bir şekilde stadyumdan ayrıldı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:40
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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