Volkan affettirdi – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Volkan affettirdi

    Volkan affettirdi

    Kocaman, kupa derbisinde gereksiz yere atılan kaptanı affedip ’da görev verdi. O da bu jeste sahada karşılık verdi, 4 kritik kurtarış yaptı

    , 'da iki golle kazanıp 3 puana ulaşırken, bunda 'in katkısı büyük oldu. , 'la oynanan kupa derbisinde gereksiz yere kırmızı kart gören kaptanı silmiş, kadro dışı bırakmayı bile düşünmüştü. Ancak tecrübeli kaleci hocasından özür diledi ve buzlar eridi. Akhisar'dan 3 yiyen Kameni'ye güvenemeyen Kocaman, Volkan'a şans tanıdı, karşılığını da aldı. Kaptan, 'da panter kesildi. Maç 0-0'ken yüzde yüzlük iki kurtarış yapan tecrübeli eldiven, ikinci yarıda da maç 1-0 giderken iki golü önledi.

    'Açıklanacak bir şey yok
    , Volkan'a neden şans verdiğini şu sözlerle açıkladı: " için şu anda açıklanacak bir şey yok. Temel amacımız her zaman en doğru, en kaliteli kadronun sahada olması."

    Taraftara kıyamadı
    MAÇIN ardından Malatyalı bir taraftar 'den forma almak için sahaya girdi. Polis taraftara müdahale edince, Volkan araya girerek olay çıkmasını engelledi. Formayı kapan taraftar, mutlu bir şekilde stadyumdan ayrıldı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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