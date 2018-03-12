Alkışlar Mehmet Topal’a – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Alkışlar ’a

    Alkışlar Mehmet Topal’a
    , 'da adına müthiş işler yaptı. Tecrübeli futbolcu, yüksek performansıyla takımının merkezden hücum yemesini engelledi. 5 topla maçın en çok top kapan ismi olan Topal, 6 pozisyon uzaklaştırdı, 4 kez hava topu kazandı, 1 kez de pas kesti. Hücumda da zaman zaman etkili olup bir isabetli şut atan, bir de kilit pas veren Topa,l bir kez adam geçti; 6 uzun pastan 3 isabet sağladı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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