Derbi biletleri teke düşürüldü – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    biletleri teke düşürüldü

    Derbi biletleri teke düşürüldü
    F.BAHÇE, G.Saray biletlerini pazartesi divan kurul ve kongre üyeleri için yarın satışa çıkaracağını açıklamıştı. Daha önce üyeler için en fazla 2 bilet hakkı sunan sarı-laciertli kulüp bunu tek bilete düşürdü. Fiyatlar 87 ve 430 TL arasında.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi biletleri teke düşürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN