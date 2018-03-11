Artık Fernandao düşünsün – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Artık düşünsün

    Artık Fernandao düşünsün
    MALATYASPORLU futbolcular ve teknik heyet dün moral yemeği yedi. Adanalı olan Sadık Çiftpınar, yemekte stoper Doria'ya acılı şalgam ikram etti. Doria'nın bir süre sonra acıdan bağırması üzerine Sadık, "Doria'ya acılı şalgam içirdik, kendisine geldi. Maçta faydalarını görecektir. Artık düşünsün" esprisini yaptı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:58
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