Taktik ve pas çalışması – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
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    Taktik ve pas çalışması

    Taktik ve pas çalışması
    SARI-lacivertliler, Evkur maçının hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı. Samandıra 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda önce koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çift kale maçla noktalandı. Affedilen da çalışmalarda yer alırken, futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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