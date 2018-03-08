Öğrenciler moral verdi – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Öğrenciler moral verdi

    Öğrenciler moral verdi
    takımının dünkü çalışmasını, Malatyalı Öğrenciler Birliği'nden gelen misafirler de izledi. Antrenman öncesinde teknik direktör ve oyuncularla bir araya gelen misafirler, takım kaptanı 'a plaket takdim ederek fotoğraf çektirdi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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