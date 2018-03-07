Stresten hastalandı!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hastalandığı ve ilaç tedavisiyle iyileşmeye çalıştığı öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Zona hastalığına yakalandığı öğrenildi.
Habertürk'ün haberine göre, Yıldırım'ın son dönemde kamera karşısına çıkmama sebebinin bu hastalık olduğu ve evinde yoğun ilaç tedavisiyle iyileşmeye çalıştığı ifade edildi.
Aşırı stres nedeniyle ortaya çıkan Zona, suçiçeği hastalığına neden olan virüsün meydana getirdiği bir sinir iltihabı olarak biliniyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:56
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 2
Yorum
BJKLİ keşke olabilse böyle şeyler yapıp birde başarılı olabilirlerse türk futbolu için inanılmaz bir adım olur umarım başarılı olur ve örnek olunr
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Robinho: Giuliano bir Alex değil
Toplam 1
Yorum
Haydar Yapma be robinho sivassporu gelmeden önce taip ediyodun he :D :D aynen karagümrüğüde
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST 2 TANE YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONU BJK MAÇINDAOFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ. ARDA KARDEŞLER DENEN ŞAHISTA YÜZDEYÜZ PENALTI VE BUZ GİBİ GOLÜ YEDİ
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