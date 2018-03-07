Stresten hastalandı! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Stresten hastalandı!

    Stresten hastalandı!

    Başkanı 'ın hastalandığı ve ilaç tedavisiyle iyileşmeye çalıştığı öğrenildi.

    Başkanı 'ın Zona hastalığına yakalandığı öğrenildi.

    Habertürk'ün haberine göre, Yıldırım'ın son dönemde kamera karşısına çıkmama sebebinin bu hastalık olduğu ve evinde yoğun ilaç tedavisiyle iyileşmeye çalıştığı ifade edildi.

    Aşırı stres nedeniyle ortaya çıkan Zona, suçiçeği hastalığına neden olan virüsün meydana getirdiği bir sinir iltihabı olarak biliniyor.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:56
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