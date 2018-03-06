Fatura Kocaman'a kesildi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Fatura Kocaman'a kesildi

    Fatura Kocaman'a kesildi

    F.Bahçe yönetimi, Akhisar yenilgisinde faturayı teknik direktör Aykut Kocaman'a kesti. Yönetimden Kocaman'a sahaya sürdüğü kadroda hata yaptığını ve oyuncu değişikliklerinde geç kalındığı eleştirisi yapıldı. Kocaman'ın kupa derbisinde iyi performans gösteren Şener'i yedek soyundurmasına dikkat çekildi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:46
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