F.Bahçeli taraftarlara Ali Koç sürprizi
Fenerbahçe Doğuş ile Galatasaray Odeabank maçı öncesi Ülker Arena Salonu'nun yanında bulunan inşaat halindeki bir binaya Ali Koç'un afişleri asıldı.
Fenerbahçe Kongresi'nde başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç'un seçim afişleri, derbinin oynanacağı Ataşehir Ülker Salonu'nun yanında bulunan bir binaya asıldı.
İnşaat halindeki binaya asılan ve Kadıköy istikametinden gelen tüm taraftarların gördüğü Ali Koç afişlerinde "Eski heyecan için yeni Kan'la harekete geçmenin tam zamanı şimdi" sloganı yer aldı.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:20
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
emin Sezon başında fikstürü yaparken bu tarih aralıklarını göremiyormuydunuz.sebeb gösterirken tökezlemeyin.Bahane üreterek kimseyi kandıramazsın
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
taraftar desene TFF nin FENER düşmanlığı tescilli.
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Bay asist Feghouli
Toplam 2
Yorum
AHMET beşiktaşlı caner yanında küfür ediyor kart çıkaramıyor.dünkü maçta galatasaraylı futbolcuların gördüğü sarı kartlar çok komikti.tam kalkavan
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