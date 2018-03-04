F.Bahçeli taraftarlara Ali Koç sürprizi – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    F.Bahçeli taraftarlara sürprizi

    F.Bahçeli taraftarlara Ali Koç sürprizi

    Doğuş ile maçı öncesi Ülker Arena Salonu'nun yanında bulunan inşaat halindeki bir binaya 'un afişleri asıldı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Doğuş ile arasında oynanan derbi maç öncesi sürprizi yaşandı.

    Fenerbahçe Kongresi'nde başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç'un seçim afişleri, derbinin oynanacağı Ataşehir Ülker Salonu'nun yanında bulunan bir binaya asıldı.

    İnşaat halindeki binaya asılan ve istikametinden gelen tüm taraftarların gördüğü Ali Koç afişlerinde "Eski heyecan için yeni Kan'la harekete geçmenin tam zamanı şimdi" sloganı yer aldı.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:20
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