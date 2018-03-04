‘Ben de vurdum’ niye demedin? – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    ‘Ben de vurdum’ niye demedin?

    ‘Ben de vurdum’ niye demedin?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan Souza-Quaresma geriliminin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı

    Kupa derbisinde Josef ile arasında yaşanan gerilim sonrası, Portekizli yıldız kırmızı kart görmüştü.

    Q7'nin maçın ardından Josef'i telefonla aradığı iddia edildi.

    Portekizli yıldızın, Josef'e, "Neden hakeme senin de bana vurduğunu söylemedin?" diyerek çıkıştığı ileri sürüldü.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:40
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