İşte derbinin perde arkası
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. A Spor kameramanları derbideki hiçbir detayı kaçırmadı
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