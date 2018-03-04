Çin’de günün adamı Pereira – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Çin’de günün adamı Pereira

    Çin’de günün adamı Pereira
    Fenerbahçe'yi 2015-16 sezonunda çalıştıran Vitor Pereira, Çin'de günün adamıydı. Portekizli teknik adam, Oscar ve Hulk gibi yıldız oyuncuları bulunan Shanghai SIPG'nin başında çıktığı ilk maçta 8 gollü galibiyet sevinci yaşadı. Pereira'nın takımı, Dalian Yifang'ı
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
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