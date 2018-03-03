2-2 bizim için çok iyi









Kanarya'nın sağ beki Isla, 2-2'lik Beşiktaş maçının memnuniyet duyacakları bir sonuç olduğunu söyledi. Şilili futbolcu "Rövanş karşılaşması bizim sahamızda oynanacak. Bu defa onlar için çok zor bir karşılaşma olacak. Avantajlı skorla dönmemiz ikinci maç öncesinde olumlu bir görüntü oluşturdu" dedi. Sarı-lacivertli futbolcu, yarınki Akhisar sınavı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunup "Desteklerini sürdürsünler" ifadesini kullandı. 03 Mart 2018, Cumartesi Güncelleme: 22:49 Etiketler: Beşiktaş







