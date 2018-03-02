Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Galatasaray yöneticisi Adil Araboğlu, müze açılışı nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendilerine mektup gönderdiğini söyledi.
Radyospor'a konuşan Araboğlu, "Aziz Yıldırım, Fikret Orman, Muharrem Usta ve diğer başkanlar davet edildi. Mesela Aziz bey başkanımıza çok güzel bir mektup gönderdi. Aziz beyin mektubu gerçekten çok ince bir düşünce. Katılabilselerdi daha şık olurdu. Sonraki organizasyonlarda gelirlerse çok memnun edici olur" dedi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:42
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Koridorlar karıştı
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BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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