Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'dan G.Saray'a jest

    Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest

    yöneticisi Adil Araboğlu, müze açılışı nedeniyle Başkanı ’ın kendilerine mektup gönderdiğini söyledi.

    Radyospor'a konuşan Araboğlu, ", , Muharrem Usta ve diğer başkanlar davet edildi. Mesela Aziz bey başkanımıza çok güzel bir mektup gönderdi. Aziz beyin mektubu gerçekten çok ince bir düşünce. Katılabilselerdi daha şık olurdu. Sonraki organizasyonlarda gelirlerse çok memnun edici olur" dedi.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:42
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