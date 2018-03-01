Çifte hesap – Fotomaç – 01 Mart 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
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    Çifte hesap

    Çifte hesap

    'de hafta sonu 3-1 yenildiği ile bu akşam Ziraat yarı finalinde kapışacak olan 'de hedef rövanşı almak. , iki gündür idmanlarda ilk maçta yapılan hataları CD'den oyunculara izletti. Yapılan analizde koşu mesafeleri yetersiz bulunurken tüm oyunculardan daha fazla mücadele etmesi istendi.

    DAHA OFANSİF OYNAYACAKLAR
    Sarı-lacivert liler oyun olarak ise pazar günü ilk 20 dakikada sergilediği etkili futbolu genele yaymaya çalışacak. Daha ofansif bir takımla maça başlaması beklenen Aykut Kocaman'ın, "İki ayaklı bir yarı final oynuyoruz. Turu geçen taraf rövanştan sonra belli olacak. Deplasmanda atılacak gol çok önemli. 'e avantajlı bir skorla dönüp, orada işi bitirelim" dediği öğrenildi.

    Taktiği deneyip, kampa girdi
    Fenerbahçe, kupa maçının hazırlıklarını 'nde dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

    Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilmiyor (16 galibiyet, 8 beraberlik). Son yenilgi 3 Ocak 2011'de deplasmanda 'a karşı 2-1'lik skorla.

    Kanarya, Türkiye Kupası'nda 16 maçtır namağlup. (12 galibiyet, 4 beraberlik). Geçen sezon yarı finalde 'e berabere biten iki maç sonunda penaltılarla elenmişti.

    Hasan Ali etkisi - Mini yorum Emre BOL
    Aykut Kocaman rövanşlı maçları en iyi oynatan teknik direktörlerin başında geliyor. Turu geçecek takımın belli olacağı karşılaşmanın Kadıköy'de olması büyük avantaj. Kocaman'ın öğrencilerinin bu avantajı iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Yeterki çok övdüğümüz yüksek kondisyonlarını sahaya yansıtabilsinler. Lig maçında 70 dakika orjinal sol beksiz oynamak zorunda kalmışlardı. Eleştirilen 'ın aslında ne kadar önemli olduğunu bugünkü maçta göreceğiz.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:48
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