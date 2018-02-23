Duygulandıran gezi – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Duygulandıran gezi

    Duygulandıran gezi
    Engelliler Sarayı'nda eğitim gören 25 kursiyer, Fenerbahçe Müzesi ve Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı gezdi. Adeta zamanda yolculuk yapan engelliler, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah taşıyan F.Bahçeli kahraman sporcuların balmumu heykeli karşısında duygulu anlar yaşadı. Sporseverler, takımın kazandığı kupalar, forma, çorap, futbol ayakkabılarının yer aldığı sergi önünde fotoğraf çektirdiler.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:55
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