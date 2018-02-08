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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Obradovic’ten altyapı öğütleri

    Obradovic’ten altyapı öğütleri
    Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, Federasyonu tarafından düzenlenen Altyapı Çalıştayı'na konuk oldu. Sırp koç, iki saat süren çalıştayda altyapı ile ilgili görüş ve tecrübelerini aktarırken, soruları da yanıtladı. 200 altyapı antrenörünün katıldığı çalıştayda da konuşmacı olarak yer aldı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:04
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