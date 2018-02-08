Gençler parladı

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında genç futbolcularıyla adeta gövde gösterisi yaptı. Eljif Elmas, Samed Karakoç ve Oğuz Kağan Güçtekin, böylesine kritik bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde geleceğin yıldızı olarak gösterilen 18 yaşındaki Makedon maestro Eljif Elmas bu sezon 4. kez sahne aldı. İlk yarıda takımı yönlendirme orta sahadaki görevini eksiksiz yerine getiren Elmas, ikinci yarıda biraz yorulunca 79'da yerini Isla'ya bıraktı. 20 yaşındaki orta saha Samed Karakoç da F.Bahçe'de 1'i lig, 5'i kupa olmak üzere 6. maçına çıkarken, sarı-lacivertlilere eşitliği getiren golü çok güzel bir vuruşla kaydetti. O da Eljif gibi ikinci yarıda yaşadığı yorgunluk sonrası fazla kendini gösteremedi.



EN HAZIRI OĞUZ KAĞAN

Fenerbahçe'de gençler arasında en hazır görüntüyü veren isim geçen hafta da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev alan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin oldu. Sarı-lacivertlilerin genç ismi, bu sezon 5'i lig, 5'i kupada olmak üzere 10 karşılaşmada görev alırken, bu oyuncular arasında en çok forma giyen futbolcu oldu.

