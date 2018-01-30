CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor

    F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor

    'de kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması söylenen , fesih görüşmeleri için kulüp binasına çağrıldı.

    Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması söylenen 'ın sözleşmesi feshediliyor... Kulüp binasına çağrılan 22 yaşındaki futbolcu feshin gerçekleşmesiyle birlikte boşta kalacak.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN