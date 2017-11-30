Ozan Tufan neden kadro dışı?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin 6-0 kazandığı Adana Demirspor maçı sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı
Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe
Güncelleme: 30 Kasım 2017, Çarşamba 22:51
Adana Demirspor karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin kendilerini rahatlattığını söyledi. Turun ilk maçtan geçildiği düşüncesinin yanlış olacağını bekirten Kocaman, "Hayatta her şeyin olabileceğini unutmadan, çok büyük avantaj yakaladığımız gerçek. Turun bıradan dönmesi çok zor. Özellikle ligin sıcak evresinde rövanş öncesinde ciddi bir rahatlık oldu bizim için" dedi.
Tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması hakkında "Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Ne dediğimi o biliyor!" dedi.
Rakibiyle 22 yıl aradan sonra mücadele eden Fenerbahçe'de 1994-95 sezonunda Adana Demirspor karşısında atılan son gole imzası bulunan Aykut Kocaman'a o maçta attığı gol soruldu. Kocaman, "Maçtan önce atılan son golün bende kalmaması tek dileğimdi Allah'tan öyle oldu" dedi.
oğuzkaan da yetenekli oynasın göstersin kendini ozan başka maçlarda oynar.kupa maçlarında genç yetenekler oynamalı yeni yıldızlar yetişmeli.cevapla 30.11.2017 10:39
bu ozan nedirya her maçı farklı fiyasko alexsin sahada yürümesi olamaz. abartmayın okadar kaliteli futbolcu değil .ah alex ..cevapla 30.11.2017 09:40
ozanı beğenmeyen denyolar oğuzhana messi diyen, belhandayı sneijderden üstün gören zihniyetten başkası değilcevapla 30.11.2017 08:20
oynatsa iyi olacak ..ozandaki negatif enerji kimdede yok. oynadimi ne fener kazaniyor ne milli takim.oynat hoca.cevapla 30.11.2017 01:29
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