Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Fenerbahçe Kulübü'nün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin toplam borcunun 311 milyon TL olduğu ifade edildi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:07
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
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