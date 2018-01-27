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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    'nin borcu açıklandı!

    Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

    Kulübü'nün 'nda kulübün borcu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin toplam borcunun 311 milyon olduğu ifade edildi.

    'nda açıklanan denetim kurulu raporunda sarı-lacivertli kulübün borcu da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Fenerbahçe'nin toplam 311 milyon 815 bin 482 borcunun olduğu ifade edilirken, kulübün toplam alacağının 33 milyon 826 bin 762 TL olduğu belirtildi. Buna göre kulübün -alacak farkı ise 277 milyon 988 bin 720 TL oldu.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:07
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