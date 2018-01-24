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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Aydınlar akademik destek de verecek

    Aydınlar akademik destek de verecek

    Forma sponsorluğunun yanı sıra ’ne altyapı-eğitim katkısı verecek

    Fenerbahçe'nin 'ın sahibi olduğu Acıbadem Grubu ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının detayları kamuoyuyla paylaşılmasa da bazı tüyolar gelmiyor değil... 3+3 yıllık olduğu ileri sürülen söz konusu anlaşmaya göre Aydınlar'ın, kuruluş aşamasındaki 'ne de yardım eli uzatacağı, altyapı ve eğitimci desteği vereceği belirtiliyor.

    'ŞİMDİ BARIŞÇI OLDUM'
    Başkan 'ın, "şike" iddialarının gündeme geldiği 2011 yılında Futbol Federasyonu Başkanı olan Aydınlar'la o günlerden beri arası bozuktu. Yıldırım'ın "Ne değişti?" sorusuna, "Baha hep kavgacı başkan diyorlardı. Şimdi barışçı oldum ama yine yaranamadım" yanıtı verdiği öğrenildi.

    Aydınlar ve Yıldırım, yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından objektiflere böyle poz vermişti.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:37
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