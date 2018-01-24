Aydınlar akademik destek de verecek
Forma sponsorluğunun yanı sıra Fenerbahçe Üniversitesi’ne altyapı-eğitim katkısı verecek
Fenerbahçe'nin Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem Grubu ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının detayları kamuoyuyla paylaşılmasa da bazı tüyolar gelmiyor değil... 3+3 yıllık olduğu ileri sürülen söz konusu anlaşmaya göre Aydınlar'ın, kuruluş aşamasındaki Fenerbahçe Üniversitesi'ne de yardım eli uzatacağı, altyapı ve eğitimci desteği vereceği belirtiliyor.
'ŞİMDİ BARIŞÇI OLDUM'
Başkan Aziz Yıldırım'ın, "şike" iddialarının gündeme geldiği 2011 yılında Futbol Federasyonu Başkanı olan Aydınlar'la o günlerden beri arası bozuktu. Yıldırım'ın "Ne değişti?" sorusuna, "Baha hep kavgacı başkan diyorlardı. Şimdi barışçı oldum ama yine yaranamadım" yanıtı verdiği öğrenildi.
Aydınlar ve Yıldırım, yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından objektiflere böyle poz vermişti.
'ŞİMDİ BARIŞÇI OLDUM'
Başkan Aziz Yıldırım'ın, "şike" iddialarının gündeme geldiği 2011 yılında Futbol Federasyonu Başkanı olan Aydınlar'la o günlerden beri arası bozuktu. Yıldırım'ın "Ne değişti?" sorusuna, "Baha hep kavgacı başkan diyorlardı. Şimdi barışçı oldum ama yine yaranamadım" yanıtı verdiği öğrenildi.
Aydınlar ve Yıldırım, yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından objektiflere böyle poz vermişti.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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