Yeni sponsorAcıbadem

F.bahçe'nin göğüs sponsoru belli oldu. Sarı lacivertli kulüp Acıbadem Sağlık Grubu ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı- lacivertli formaların üzerinde artık Acıbadem ismi yer alacak. İşbirliğinin duyurulması amacıyla başkan Aziz Yıldırım ve Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar birer açıklama yayınladı. Yıldırım, işbirliğinin değer itibariyle bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan biri olduğunu ifade etti. Başkan ayrıca, Aydınlar'ın göreve davet edildiğinde kabul ederek önemli bir iş yaptığını kaydetti.