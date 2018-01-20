CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeni sponsorAcıbadem

    Yeni sponsorAcıbadem
    F.bahçe'nin göğüs sponsoru belli oldu. Sarı lacivertli kulüp Acıbadem Sağlık Grubu ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı- lacivertli formaların üzerinde artık Acıbadem ismi yer alacak. İşbirliğinin duyurulması amacıyla başkan Aziz Yıldırım ve Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar birer açıklama yayınladı. Yıldırım, işbirliğinin değer itibariyle bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan biri olduğunu ifade etti. Başkan ayrıca, Aydınlar'ın göreve davet edildiğinde kabul ederek önemli bir iş yaptığını kaydetti.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni sponsorAcıbadem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN