En büyük kupa sahibini buluyor
Teşekkürler Erdoğan
Öte yandan kupa finalinin basın toplantısı dün yapıldı. Toplantıya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve iki ekibin başantrenörleri ile oyuncuları katıldı. Takımlara başarılar dileyen Türkoğlu, basketbola verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Rekor Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kezle en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. 8 kez mutlu sona ulaşan G.Saray ise kupayı 6 kez üst üste kazanan tek takım. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda F.Bahçe ve Galatasaray'ın dışında 4 takım şampiyonluk yaşadı. Botaş 2, Beşiktaş ve Mersin BB de 1 kez kupayı kaldırdı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:52
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
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