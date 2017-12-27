En büyük kupa sahibini buluyor

Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini bulacak. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Yakın Doğu Üni ile play-off finalisti F.Bahçe arasındaki maç, Karataş Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. F.Bahçe, 19. kez ile bu organizasyonda en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürürken, Yakın Doğu ise ilk defa kupa sınavı verecek.



Teşekkürler Erdoğan

Öte yandan kupa finalinin basın toplantısı dün yapıldı. Toplantıya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve iki ekibin başantrenörleri ile oyuncuları katıldı. Takımlara başarılar dileyen Türkoğlu, basketbola verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Rekor Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kezle en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. 8 kez mutlu sona ulaşan G.Saray ise kupayı 6 kez üst üste kazanan tek takım. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda F.Bahçe ve Galatasaray'ın dışında 4 takım şampiyonluk yaşadı. Botaş 2, Beşiktaş ve Mersin BB de 1 kez kupayı kaldırdı.