 Kaptanla yola devam – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Kaptanla yola devam

    Kaptanla yola devam

    F.Bahçe yönetimi, son dönemde performansını gittikçe yükselten Volkan Demirel ile sözleşme yenileme kararı aldı. Kaptana 1 ya da 2 yıllık yeni kontrat sunulacak

    Bir ara kaleyi Kameni'ye kaptırmasına rağmen son haftalardaki yükselen performansı ile yeniden eldivenleri giyen kaptan Volkan Demirel'e Fenerbahçe yönetiminden müjde geldi. Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki kaleci ile sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli oyuncuya 1 veya 2 yıllık yeni kontrat sunulacağı ifade edildi. Böylece 15 ya da 16 yıl süreyle Fenerbahçe formasını giymiş olacak ve rekorunu geliştirecek. Volkan, sarı-lacivertli formayı 40 yaşına kadar giymek istediğini her fırsatta dile getiriyor.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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