Kaptanla yola devam

F.Bahçe yönetimi, son dönemde performansını gittikçe yükselten Volkan Demirel ile sözleşme yenileme kararı aldı. Kaptana 1 ya da 2 yıllık yeni kontrat sunulacak

Bir ara kaleyi Kameni'ye kaptırmasına rağmen son haftalardaki yükselen performansı ile yeniden eldivenleri giyen kaptan Volkan Demirel'e Fenerbahçe yönetiminden müjde geldi. Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki kaleci ile sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli oyuncuya 1 veya 2 yıllık yeni kontrat sunulacağı ifade edildi. Böylece 15 ya da 16 yıl süreyle Fenerbahçe formasını giymiş olacak ve rekorunu geliştirecek. Volkan, sarı-lacivertli formayı 40 yaşına kadar giymek istediğini her fırsatta dile getiriyor.