Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarına başladı

Kardemir Karabükspor galibiyetiyle ligde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, ilk yarının son maçı olan Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Janssen, Mehmet Ekici ve Eljif Elmas, kendileri için belirlenmiş olan özel program dahilinde çalıştı. Alper Potuk, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmaya katılırken, ikinci bölümde ise futbolcu salonda antrenmana devam etti.



Arnavutköy Fenerbahçe Spor Okulları öğrencileri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Çocuklar, İsmail Köybaşı'na çiçek verirken, kaptan Volkan Demirel'e de büyük ilgi gösterdi. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Skrtel ve Neustadter, Portekizli savunmacı Neto'yla bir süre sohbet etti. Düz koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise sarı-lacivertliler taktik ağırlıklı çalıştı. Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.









