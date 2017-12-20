Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarına başladı
Kardemir Karabükspor galibiyetiyle ligde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, ilk yarının son maçı olan Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Arnavutköy Fenerbahçe Spor Okulları öğrencileri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Çocuklar, İsmail Köybaşı'na çiçek verirken, kaptan Volkan Demirel'e de büyük ilgi gösterdi. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Skrtel ve Neustadter, Portekizli savunmacı Neto'yla bir süre sohbet etti. Düz koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise sarı-lacivertliler taktik ağırlıklı çalıştı. Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:18
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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