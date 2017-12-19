Fernandao’da fark 500 bin
FERNANDAO kendisini isteyen Brezilya ekibi Creiro'dan Fenerbahçe'den aldığı yıllık 2 milyon euro ücreti talep edince sıkıntı çıktı. Brezilya basınında transferin artık zora girdiği yazıldı. Sambacıların ayrıca 2 milyon euro bonservis bedeli isteyen Fener'e de 1.5 milyon euro önerdiği detay olarak paylaşıldı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Fernandao’da fark 500 bin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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