 Fernandao’da fark 500 bin – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    ’da fark 500 bin

    Fernandao’da fark 500 bin
    kendisini isteyen Brezilya ekibi Creiro'dan Fenerbahçe'den aldığı yıllık 2 milyon euro ücreti talep edince sıkıntı çıktı. Brezilya basınında transferin artık zora girdiği yazıldı. Sambacıların ayrıca 2 milyon euro bonservis bedeli isteyen Fener'e de 1.5 milyon euro önerdiği detay olarak paylaşıldı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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