 Potada rakip Zalgiris – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Potada rakip Zalgiris

    Potada rakip Zalgiris
    Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bugün sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.45'te oynanacak. Son şampiyon sarı-lacivertliler, 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe Doğuş, son olarak 15 Kasım'da sahasında Olympiakos'a kaybetmişti.

    6-2 Fener önde
    Eski Fenerbahçeli, Avrupa Ligi'nin efsane oyuncularından Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris 11 maç sonunda 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi. Fenerbahçe ve rakibi THY Avrupa Ligi tarihinde bugün birbirlerine 9. kez rakip olacak. Sarı-lacivertli takımın Litvanya ekibi karşısında galibiyet sayılarında 6'ya 2 üstünlüğü bulunuyor.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
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