Potada rakip Zalgiris

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bugün sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.45'te oynanacak. Son şampiyon sarı-lacivertliler, 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe Doğuş, son olarak 15 Kasım'da sahasında Olympiakos'a kaybetmişti.



6-2 Fener önde

Eski Fenerbahçeli, Avrupa Ligi'nin efsane oyuncularından Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris 11 maç sonunda 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi. Fenerbahçe ve rakibi THY Avrupa Ligi tarihinde bugün birbirlerine 9. kez rakip olacak. Sarı-lacivertli takımın Litvanya ekibi karşısında galibiyet sayılarında 6'ya 2 üstünlüğü bulunuyor.