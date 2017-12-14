Biletler genel satışta

LİGİN 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Karabük maçı biletleri satışa çıktı. Daha önce Yüksek Divan Kurulu Üyeleri kart sahipleri için alıcı bulan biletler bugün genel satışa sunuldu. Pazartesi günü oynanacak mücadelenin fiyatı 54 TL ile 430 TL arasında.



Bilet devri için duyuru

Sit eden Karabük maçında cezalı olan bloklarla ilgili, PFDK'dan kulübe yazı gönderildiği bildirildi. Kasımpaşa sınavını okul açık, kale arkası C,D, E, F; migros kale arkası C,D,E,F,L,M'de izleyen taraftarların kombinelerini Passolig üzerinden devredebilecekleri kaydedildi.