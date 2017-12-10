 U16’lar da galip: 3-2 – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    U16’lar da galip: 3-2

    U16’lar da galip: 3-2
    KANARYA, Bursaspor karşısında tulum çıkardı. Önceki gün A takımın 1-0, U21'lerin 2-0'lık galibiyetlerinin ardından dün de U16 takımı, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mithat, Bekir ve Uğur attı. U16'lar bu sonuçla puanını 10'a yükseltti.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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