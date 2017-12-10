U16’lar da galip: 3-2

KANARYA, Bursaspor karşısında tulum çıkardı. Önceki gün A takımın 1-0, U21'lerin 2-0'lık galibiyetlerinin ardından dün de U16 takımı, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mithat, Bekir ve Uğur attı. U16'lar bu sonuçla puanını 10'a yükseltti.