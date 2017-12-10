 Potada tam gaz – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Potada tam gaz

    Potada tam gaz
    F.BAHÇE Doğuş, Barcelona Lassa deplasmanında aldığı 83- 68'lik galibiyetle THY Avrupa Ligi'nde 3. sıradaki yerini pekiştirdi. Üst üste 3. galibiyetini alan Kanarya, 1'er galibiyet fazlaları olan CSKA ile Olympiakos'un ensesine yapıştı. Obra, "Galibiyeti iyi savunma getirdi" dedi
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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