 ‘F.Bahçe Shaw’ın peşinde’ – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    ‘F.Bahçe Shaw’ın peşinde’

    ‘F.Bahçe Shaw’ın peşinde’
    Fenerbahçe'nin transfer düşündüğü mevkilerden biri de sol bek. Manchester United'lı ise adaylar arasında. İngiliz Daily Mail gazetesi, dolaylı yollardan da olsa Kanarya'nın Shaw'a olan ilgisini doğruladı. Tottenham'ın sol beki Danny Rose'u renklerine katmak için plan yapan ManU'nun, 40 milyon paund'un yanı sıra Londra ekibine Shaw'ı da önermeye hazır olduğu bildirilirken, Shaw'ın peşinde Fenerbahçe'nin de olduğu bilgisi paylaşıldı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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