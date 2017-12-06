 Giuliano, G.Saray’a 5 attı! – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Giuliano, G.Saray’a 5 attı!

    Giuliano, G.Saray’a 5 attı!

    Giuliano ve FB TV spikeri Kıvanç Özkök, birlikte FIFA 18 oynadılar, rakip olarak da Galatasaray'ı seçtiler.

    Fenerbahçe maçı 5-0 kazanırken, sambacının büyük keyif aldığı gözlendi. Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından paylaşılan görüntülerde Özkök'ün "6 Kasım 2002 tarihini hatırlatan oyunda tarih tekerrür etmese de alınan skor Giuliano'yu çok tatmin etti" demesi dikkatlerden kaçmadı.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giuliano, G.Saray’a 5 attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN