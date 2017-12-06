Giuliano, G.Saray’a 5 attı!

Giuliano ve FB TV spikeri Kıvanç Özkök, birlikte FIFA 18 oynadılar, rakip olarak da Galatasaray'ı seçtiler.

Fenerbahçe maçı 5-0 kazanırken, sambacının büyük keyif aldığı gözlendi. Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından paylaşılan görüntülerde Özkök'ün "6 Kasım 2002 tarihini hatırlatan oyunda tarih tekerrür etmese de alınan skor Giuliano'yu çok tatmin etti" demesi dikkatlerden kaçmadı.



