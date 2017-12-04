‘Oynadığımda kazanıyoruz’

KASIMPAŞA karşısındaki futboluyla öne çıkan isimlerden olan Aatif, yakaladıkları çıkışı şu sözlerle değerlendirdi: "Osmanlıspor maçının ardından toplantı yaptık ve birbirimize söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu bizim için önemliydi. Herkes bilinçlendi. Bu sezonki en iyi Fenerbahçe'yi izletmeyi başardık. Oynadığım zaman maçları kazandığımızı görüyoruz. Aykut hoca bana güven veriyor."