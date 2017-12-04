Kemal Özdeş: “Fenerbahçe, forvetsiz daha iyiydi”
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 4-2 sonuçlanan Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Özdeş, Fenerbahçe’nin çok coşkulu oynadığını söyleyerek, “Belki de forvetsiz oynamak Fenerbahçe’nin daha da işine geldi” dedi.
Kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Kemal Özdeş, "Maçın başında belirlediğimiz stratejinin dışında bir oyun oldu. Fenerbahçe'nin baskı kuracağını biliyorduk ama ilk 25 dakika Fenerbahçe'ye karşı en olmayacak alanda rakibi karşılamak zorunda kaldık. Bugün sol kanada ekstra oyuncu soktular. Belki de forvetsiz oynamak Fenerbahçe'nin daha işine geldi. Golü yedikten sonra bir pozisyon bulduk. Maçtaki tek net pozisyonumuzdu bu. Sonrasında frikikten golü bulduk. İkinci yarının başında golü yedik, sonrasında hızlı atılan bir taç atışında 3. golü yedikten sonra sanıyorum bugünkü maç da bitti. Fenerbahçe bugün çok coşkulu oynadı ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Bizim de 4 maçlık serimiz bitti. Önümüzde Trabzonspor maçı var ve yeni bir serinin peşinde olacağız. Ben oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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