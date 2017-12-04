Kadıköy mahşer yeri

Zirveye ortak olma fırsatını yakalayan Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayan yaklaşık 40 bin futbolsever, 90 dakika susmadı. Kasımpaşa zaferi sonrası tribünlerde büyük coşku yaşandı

F.BAHÇELİ taraftarlar, takımlarının son 2 haftayı kayıpsız geçmesine kayıtsız kalmazken, G.Saray'ın derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle daha da bir şevkle Kasımpaşa maçı için Kadıköy'e adeta akın etti. Bu sezonun en kalabalık maçlarından birine sahne olan mücadelede, F.Bahçeli futbolseverler son üç lig karşılaşmasına oranla tribünleri önemli ölçüde doldurarak takımlarına büyük destek verdi.



GOLLERLE KADIKÖY İNLEDİ

ÜLKER Stadı'nda 40 bine yakın F.Bahçeli taraftar, atkısını, kaşkolünü, bayrağını kapıp tribündeki yerini aldı. 90 dakika hiç susmayan sarı-lacivertli tribünler, özellikle ikinci yarıda art arda gelen gollerle birlikte büyük bir coşku yaşadı. Takımlarının şampiyonluk yarışına ortak olmasının keyfini yaşayan taraftarlar, maç sonunda futbolcuları alkış yağmuruna tuttu. Öte yandan Kasımpaşalı 100 kadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.