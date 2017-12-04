Kadıköy mahşer yeri
Zirveye ortak olma fırsatını yakalayan Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayan yaklaşık 40 bin futbolsever, 90 dakika susmadı. Kasımpaşa zaferi sonrası tribünlerde büyük coşku yaşandı
GOLLERLE KADIKÖY İNLEDİ
ÜLKER Stadı'nda 40 bine yakın F.Bahçeli taraftar, atkısını, kaşkolünü, bayrağını kapıp tribündeki yerini aldı. 90 dakika hiç susmayan sarı-lacivertli tribünler, özellikle ikinci yarıda art arda gelen gollerle birlikte büyük bir coşku yaşadı. Takımlarının şampiyonluk yarışına ortak olmasının keyfini yaşayan taraftarlar, maç sonunda futbolcuları alkış yağmuruna tuttu. Öte yandan Kasımpaşalı 100 kadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:35
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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