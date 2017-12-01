 ‘Hakaret’ten beraat etti – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    ‘Hakaret’ten beraat etti

    ‘Hakaret’ten beraat etti
    F.BAHÇE Başkanı 'a, 29 Nisan 2015'teki ziyaretinde eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya 'hakaret içeren sözler' söylediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım'daki duruşmada Yıldırım'ın beraatine karar verildi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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