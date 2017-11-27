Kazanan 11’le devam

Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor’u 4-1 yenen takımı bozmadı. Beklerde Şener ile İsmail görev yaptı. Forvette yine Janssen yer aldı

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen takımını bozmadı. Sarı-lacivertliler, sahaya kalede Volkan, savunmada Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, ön liberoda Mehmet Topal, Josef, kanatlarda Dirar ile Aatıf, forvet arkasında Giuliano ve ileri uçta Janssen 11'iyle çıktı. Kocaman maçtan önce, "11 kurmak kolay değil. Hele böyle yüksek kaliteli ve birbirine yakın oyuncular olduğu zaman. Rakibin durumuna göre kadro oluşuyor" dedi.