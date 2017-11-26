Kjaer sürprizi

Fenerbahçe sezon başında Sevilla’ya sattığı Danimarkalı stoper için ön araştırma yaptı. Kiralık olarak dönebilir

SARI-lacivertliler ilk yarının sonuna galibiyet serisiyle girip devre arası transferinde art arda bombaları patlatmayı düşünüyor. Gündemdeki isimlerden biri de taraftarın unutamadığı Simon Kjaer... Sezon başında Sevilla'nın yolunu tutan Danimarkalı stoperin İspanya macerası istediği gibi gitmiyor. Sezona 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu ardından yavaş yavaş gözden düşmüştü. Özellikle gol attığı Spartak Moskova maçında Sevilla'nın sahadan 5-1 yenik ayrılması üzerindeki baskıyı artırmıştı. Kjaer ligdeki son Celta Vigo maçında son 16 dakikada şans buldu.



FENERBAHÇE'de İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Sevilla'da keyfi yerinde olmayan Simon Kjaer için yoklamalara başladı. Çetinkaya, şartların ilerlemesi halinde İspanya'ya gidecek ve temaslarda bulunacak. Fenerbahçe, 12.5 milyon euro'ya sattığı Kjaer'i devre arasında kiralık olarak kadrosuna katabilir. Sarı-lacivertli taraftarlar da Kjaer'e 'geri dön' mesajları yağdırıyor.