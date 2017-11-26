Kjaer sürprizi
Fenerbahçe sezon başında Sevilla’ya sattığı Danimarkalı stoper için ön araştırma yaptı. Kiralık olarak dönebilir
FENERBAHÇE'de İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Sevilla'da keyfi yerinde olmayan Simon Kjaer için yoklamalara başladı. Çetinkaya, şartların ilerlemesi halinde İspanya'ya gidecek ve temaslarda bulunacak. Fenerbahçe, 12.5 milyon euro'ya sattığı Kjaer'i devre arasında kiralık olarak kadrosuna katabilir. Sarı-lacivertli taraftarlar da Kjaer'e 'geri dön' mesajları yağdırıyor.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:35
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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