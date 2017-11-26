 Kjaer sürprizi – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kjaer sürprizi

    Kjaer sürprizi

    Fenerbahçe sezon başında Sevilla’ya sattığı Danimarkalı stoper için ön araştırma yaptı. Kiralık olarak dönebilir

    SARI-lacivertliler ilk yarının sonuna galibiyet serisiyle girip devre arası transferinde art arda bombaları patlatmayı düşünüyor. Gündemdeki isimlerden biri de taraftarın unutamadığı Simon Kjaer... Sezon başında Sevilla'nın yolunu tutan Danimarkalı stoperin İspanya macerası istediği gibi gitmiyor. Sezona 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu ardından yavaş yavaş gözden düşmüştü. Özellikle gol attığı Spartak Moskova maçında Sevilla'nın sahadan 5-1 yenik ayrılması üzerindeki baskıyı artırmıştı. Kjaer ligdeki son Celta Vigo maçında son 16 dakikada şans buldu.

    FENERBAHÇE'de İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Sevilla'da keyfi yerinde olmayan Simon Kjaer için yoklamalara başladı. Çetinkaya, şartların ilerlemesi halinde İspanya'ya gidecek ve temaslarda bulunacak. Fenerbahçe, 12.5 milyon euro'ya sattığı Kjaer'i devre arasında kiralık olarak kadrosuna katabilir. Sarı-lacivertli taraftarlar da Kjaer'e 'geri dön' mesajları yağdırıyor.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kjaer sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.