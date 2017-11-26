FENERBAHÇE inişli çıkışlı grafik çizdiği sezonun ilk yarısında önemli bir avantaj yakaladı. Rakipleri birbirleriyle kapışırken aradaki puan farkını azaltma şansını bulan Kanarya evindeki Demir Grup Sivas galibiyeti ile keyiflenmişti. Bu sezon art arda maç kazanmakta zorlanan sarı-lacivertliler, yönetim krizi yaşayan ve sakat oyuncuları bulunan Akdeniz ekibini deplasmanda yenmeyi hedefliyor. Sivas maçında dizinin üzerine kötü düşen ve ağrıları olan Vincent Janssen yok. Yerine son maçta hat-trick yapan İspanyol forvet Roberto Soldado forma giyecek. Kanarya'da ayrıca Mauricio İsla ve Mathieu Valbuena'nın da sakatlıkları geçti. Fransız kanat oyuncusunun da ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.



'KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ'

KANARYA'nın hocası Aykut Kocaman maç öncesi öğrencileriyle konuştu. Kocaman "Fırsat maçımız. Bu haftaları kazanarak geçmeliyiz. Rakipler de birbirleriyle oynayacak. Bumaçları alırsak şampiyonluğun en büyük adayı oluruz" dedi. Düşme hattına yakın olan Akdeniz ekibi sıkıntılı. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün gözyaşlarıyla kongreye gideceklerini söylemişti. Saha içi de sorunlu. Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Johan Djourou ve Sandro yok.



3 oyuncu sınırda

SARI-lacivertlilerde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustadter'in 3'er sarı kartı var. Bu oyuncular Antalyaspor karşılaşmasında şans bulup sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler



43. randevu

FENERBAHÇE ile Antalyaspor bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertlilerin rakibine 28-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Kanarya'nın 77 golüne Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.

Son 3 maçta Antalya güldü

AKDENİZ ekibi, Süper Lig'de son 3 maçta Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı. Antalyaspor 2015-16 sezonunun ikinci yarısında 4-2 yendi sarı-lacivertlileri hem evinde hem deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.



